Полиция нашла мужчину, который ударил двух женщин в Кишиневе

Терроризировавший прохожих мужчина, личность которого долгое время была неизвестна, наконец установлена.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали личность мужчины, который без всяких на то причин ударил на улице двух женщин. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

Детали об этом случае в ближайшее время предоставит полиция.

Беспрецедентный случай агрессивного хамства попал на камеру видеонаблюдения. Он еще раз подтвердил, что в нашем городе творится беспредел.

Ранее Sputnik сообщал, что видео зафиксировало случай ничем неспровоцированного, неоправданного по своей жестокости и хладнокровию нападения мужчины на двух женщин, одна из которых по возрасту годилась в бабушки этому недочеловеку. Речь идет о двух женщинах в возрасте 36 лет и 81 года. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Инцидент произошел днем 14 мая на улице А. Руссо.

Позже Sputnik сообщили, что это не единственный случай, когда этот же мужчина проявлял агрессию по отношению к прохожим.

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