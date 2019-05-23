16:38 23 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.09
  • USD17.99
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Полиция

Полиция нашла мужчину, который ударил двух женщин в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
168 0 0

Терроризировавший прохожих мужчина, личность которого долгое время была неизвестна, наконец установлена.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали личность мужчины, который без всяких на то причин ударил на улице двух женщин. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

Детали об этом случае в ближайшее время предоставит полиция.

Беспрецедентный случай агрессивного хамства попал на камеру видеонаблюдения. Он еще раз подтвердил, что в нашем городе творится беспредел.

Ранее Sputnik сообщал, что видео зафиксировало случай ничем неспровоцированного, неоправданного по своей жестокости и хладнокровию нападения мужчины на двух женщин, одна из которых по возрасту годилась в бабушки этому недочеловеку.  Речь идет о двух женщинах в возрасте 36 лет и 81 года. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Инцидент произошел днем 14 мая на улице А. Руссо.

Позже Sputnik сообщили, что это не единственный случай, когда этот же мужчина проявлял агрессию по отношению к прохожим.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Безнаказанное хамство шагает по Кишиневу - видео
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Финал кубка Молдовы по футболу 2019
"Шериф" стал в десятый раз обладателем Кубка Молдовы по футболу - фото
Малыш коалы вылез из маминой сумки через восемь месяцев после рождения
Малыш коалы вылез из маминой сумки: как это было - видео
БАК
БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться