В полиции раскрыли детали о задержанном уличном агрессоре

Первые подробности после того, как полиция идентифицировала личность прохожего, который нанес кулачные удары двум идущим по улице женщинам.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Правоохранительные органы раскрыли первую информацию о мужчине, который - без всяких на то причин - ударил двух женщин 14 мая на одной из улиц столичного сектора Рышкановка.

"Речь идет о 30-летнем жителе Кишинева. На данный момент он помещен в одну из столичных больниц", - сообщили в полиции.

Там сообщили, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства для установления причин агрессивного поведения мужчины.

Источник также отметил, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Статья 287 Уголовного кодекса Молдовы "Хулиганство" предусматривает, что за "умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с применением насилия к людям либо с угрозами его применения, с насильственным сопротивлением представителю власти либо иному лицу, пресекающему хулиганские действия, а равно действия, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом или особой дерзостью, наказывается штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц (27,5 – 52,5 тысячи леев, эквивалентные 1,5-2,9 тысячам долларов по текущему курса Нацбанка), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет".

Беспрецедентный случай агрессивного хамства попал на камеру видеонаблюдения. Он еще раз подтвердил, что в нашем городе творится беспредел.

Ранее Sputnik сообщал, что видео зафиксировало случай неспровоцированного, неоправданного по своей жестокости и хладнокровию нападения мужчины на двух женщин, одна из которых по возрасту годилась в бабушки этому недочеловеку. Речь идет о двух пострадавших в возрасте 36 лет и 81 года. Им оказали медицинскую помощь.

Инцидент произошел днем 14 мая на улице А. Руссо.

Позже Sputnik сообщили, что это не единственный случай, когда этот же мужчина проявлял агрессию по отношению к прохожим.

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