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Детский сад

В детском саду Рыбницы отравились 14 малышей

© Sputnik / Mikhail Mordasov
Происшествия
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По предварительной версии, происшествие случилось из-за халатности помощницы воспитательницы.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. За медицинской помощью с признаками отравления в центральную больницу приднестровского города Рыбница обратились сразу 14 малолетних детей. Все они были доставлены из одного дошкольного образовательного учреждения.

"Установлено, что перед прогулкой 14 из 17 детей пили воду. О том, что она непривычного вкуса, ребятишки сразу сказали воспитателю. Оказалось, что незадолго до этого няня налила для очистки в чайник колпачок хлорного раствора "Белизна". Не проверив содержимое сосуда, она разлила жидкость по чашкам", - сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

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С отравлением в детское отделение госпитализирована пятилетняя девочка из села Ержово. В реанимационном отделении находится пятилетний рыбничанин. Остальные дети после осмотра врачом отпущены на амбулаторное лечение.

В действиях 45-летней помощницы воспитателя, жительницы села Красненькое, усматриваются признаки состава преступления по статье "Халатность". По данному факту территориальным следственным комитетом проводится доследственная проверка.

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Теги:
дети, отравление, массовое отравление, Приднестровье
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