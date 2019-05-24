Трое детей и женщина оказались в больнице после ДТП в Гагаузии

Пострадавшие доставлены в районную больницу в Чадыр-Лунге.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Трое детей и 28-летняя женщина были госпитализированы после ДТП, которое произошло в селе Кириет-Лунга.

По сообщению управления полиции Гагаузии, звонок в дежурную часть от диспетчера службы 112 поступил около шести часов вечера в четверг, 23 мая. На месте происшествия в центре села Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского района оперативная группа обнаружила два столкнувшихся автомобиля.

© REUTERS / Vigili del Fuoco (Fire Brigade) / Handout Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Италии есть граждане Молдовы - видео

По предварительным данным, водитель машины "ВАЗ-2108" местный житель, выезжая с обочины, проявил невнимательность и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем Ford Transit, за рулем которого находился житель Чадыр-Лунги.

В результате столкновения пострадали трое детей и молодая женщина. Все они были доставлены в районную больницу.

Накануне два гражданина Молдовы пострадали в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в Италии. Авария произошла утром 22 мая в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок.

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