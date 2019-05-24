Машины на юге Молдовы сносят потоки воды - видео

Чтобы вытащить полузатопленные транспортные средства, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. В пятницу спасатели помогли вытащить в Кагульском районе фуру и грузовой микроавтобус, которые оказались заблокированы потоками воды, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

В сети уже появилось видео, как в Слободзее дороги превратились в реки из-за сильных осадков. Вода течет с такой силой, что вполне могла бы сбить кого-то с ног.

"К счастью, никто не пострадал. Спасатели взяли на буксир транспортные средства, чтобы извлечь их из воды", - пояснила Пушкашу.

Государственная гидрометеорологическая служба в пятницу объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует 24 мая до 22.00.

© Sputnik / Rodion Proca Гидрологи предупреждают о риске подтопления всей поймы Днестра

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, во второй половине дня - местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду", - пояснили в Госгидрометеослужбе.

"Желтый код" из-за усиления ветра предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Риски в связи с усилением ветра:

возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций;

вероятен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев;

возможен частичный снос крыш зданий.

Синоптики рекомендуют:

не проходить вблизи деревьев;

обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;

избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;

избегать использования открытого огня.

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