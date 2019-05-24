В Бендерах загорелось маршрутное такси

Причина происшествия и материальный ущерб еще устанавливаются.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах загорелся автомобиль марки Mercedes-Benz, который двигался по городскому маршруту №1. Такси перевозило десять человек. История для них завершилась благополучно - никто не пострадал.

© Sputnik / Nicu Goncear Цепная авария: в Тирасполе в ДТП попало сразу четыре автомобиля

"Водитель микроавтобуса услышал подозрительные звуки в моторном отсеке. Заглушив двигатель, 32-летний мужчина открыл капот и обнаружил задымление. Ему удалось предупредить появление огня в передней части автомобиля, воспользовавшись огнетушителем", - отметили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Благодаря бдительности водителя, все пассажиры вовремя покинули салон маршрутного такси. Их пересадили в другой общественный транспорт. Иномарка получила незначительные электро-механические поломки. Поврежден стартер.

Расследование продолжается.

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