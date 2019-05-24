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Полиция

Криминальная Молдова: самые громкие происшествия пятницы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Хлорка вместо воды для воспитанников одного из детсадов, история молдаванки, которая провела три месяца в сексуальном рабстве, а также задержание охотника на автомобильные колеса. Узнайте о том, что произошло в республике в конце рабочей недели.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Что ни день, то сводка происшествий. Пятница, хоть и не 13, но выдалась богатой на криминальные новости. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать подозреваемых в совершении нескольких преступлений.

Что пережила молдаванка в рабстве

Жительница Хынчештского района приговорена к семи годам тюрьмы за торговлю людьми. Как сообщили в Генпрокуратуре, 36-летнюю женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

Девушка
CC0 / Pixabay / skeeze
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Началось все с того, что фигурантка этого уголовного дела летом прошлого года предложила подзаработать в Турции некой девушке, которая находилась в тяжелом материальном положении. Женщина оплатила ей билет на самолет и трансфер до места назначения, а затем принудила ее заниматься проституцией. В течение трех месяцев жертва оказывала сексуальные услуги в одной квартир Стамбула. Половину заработанного ей приходилось отдавать. Вернувшись в Молдову, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Статистика показывает, что в течение прошлого года в Молдове зарегистрировано 312 преступлений, связанных с торговлей людьми. В судебные инстанции за тот же временной отрезок переданы 144 соответствующих уголовных дела и вынесено 130 приговоров в отношении 190 обвиняемых.

Кошмарная история в детсаду

Это происшествие потрясло Молдову. За медицинской помощью с признаками отравления в центральную больницу приднестровского города Рыбница обратились сразу 14 детей. Все они были доставлены из одного дошкольного образовательного учреждения.

Работа детского сада (архивное фото)
© Sputnik / Михаил Мордасов
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"Установлено, что перед прогулкой 14 из 17 детей пили воду. О том, что она непривычного вкуса, ребятишки сразу сказали воспитателю. Оказалось, что незадолго до этого няня налила для очистки в чайник колпачок хлорного раствора "Белизна". Не проверив содержимое сосуда, она разлила жидкость по чашкам", - сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

С отравлением в детское отделение госпитализирована пятилетняя девочка из села Ержово. В реанимационном отделении находится пятилетний рыбничанин. Остальные дети после осмотра врачом отпущены на амбулаторное лечение.

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В действиях 45-летней помощницы воспитателя, жительницы села Красненькое, усматриваются признаки состава преступления по статье "Халатность". По данному факту территориальным следственным комитетом проводится доследственная проверка.

Гроза кишиневских дворов

В Кишиневе задержан 35-летний житель пригорода Дурлешты по подозрению в краже. Несколько дней назад в полицию обратился владелец автомобиля Skoda, который обнаружил свою "железную ласточку" утром без колес. Все произошло во дворе на улице О. Гибу. Работа "героя" попала на камеры видеонаблюдения. Благодаря имеющейся видеозаписи сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали этого мужчину.

В ходе допроса он признал свою вину, сообщив, что собирался продать колеса.

Камера видеонаблюдения на здании
CC0 / Pixabay / ollis_picture
Раскрываемость преступлений выросла из-за камер видеонаблюдения

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное. Мужчине грозит или штраф до 67,5 тысячи леев, или неоплачиваемый труд в пользу общества – до 240 часов, или до четырех лет тюрьмы.

Правоохранительные органы проверяют причастность подозреваемого к другими аналогичным преступлениям.

ДТП в лобовым столкновением

В селе Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского района столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и 28-летняя женщина.

По предварительным данным, находившийся за рулем машины "ВАЗ-2108" местный житель, выезжая с обочины, проявил невнимательность и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем Ford Transit, за рулем которого находился житель Чадыр-Лунги.

Пострадавшие доставлены в районную больницу.

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