Ливни в Молдове повредили крыши, дороги, сады и виноградники

Погода совсем не радует жителей Молдовы: некоторые села и города от обильных осадков серьезно пострадали.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Прошедшие в Молдове ливни нанесли серьезный ущерб нескольким населенным пунктам страны, этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

По данным ведомства, в Унгенах в результате ливней было разрушено более 100 листов шифера с крыши трех жилых домов, а в селе Старые Рэдены около 300 метров дороги пришли в непригодность.

"Серьезный ущерб дожди нанесли сельхозкультурам в Кагуле, Джурджулештах, а также в селе Кыслица Прут. В Слободзее водой затопило несколько участков дорог", - говорится в сообщении.

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Обильные осадки зафиксировали в зоне города Леова, а также Резины, Оргеева и в АТО Гагаузии. В населенных пунктах Котовское, Етулия и Чишмикиой в Гагаузии ливни размыли участки дорог и нанесли ущерб сельхозкультурам.

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Наибольшие убытки понесли жители села Чишмикиой, там дожди разорили около 24 гектаров виноградников, а также 23 гектара садов черешни и сливы.

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