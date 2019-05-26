Назад в 90-е: как в Кишиневе по ночам "разувают" автомобили - видео

Оставлять машину припаркованной на обочине в молдавской столице вновь становится опасно - утром можно найти ее без колес.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Автовладелец, оставивший свою "Шкоду" возле дома по улице Гибу, вполне ощутил на себе ветер недобрых перемен. Обнаружив, что автомобиль стал бесколесным, 36-летний мужчина сразу вызвал полицию.

Материальный ущерб, причиненный кишиневцу, был оценен в 8 тысяч леев.

Ночной вор не учел, что момент кражи снимают камеры видеонаблюдения, установленные во дворе дома.

Следователям быстро удалось установить личность подозреваемого - им оказался ранее судимый 35-летний житель Дурлешт, которого оперативники задержали спустя несколько часов. Дома у него сотрудники полиции обнаружили украденные колеса, на которых был фирменный логотип автозавода-производителя.

Мужчина полностью признал свою вину, сообщив следователям, что намеревался продать колеса на авторынке. Причина, толкнувшая его на преступление, оказалась прозаичной - бывшему заключенному, которого никто не хотел брать на работу, просто нее на что было жить.

По факту кражи было заведено уголовное дело, по закону Молдовы ночному автовору грозит штраф в размере от 32 до 67 тысяч леев, либо до 4 лет тюремного заключения.

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