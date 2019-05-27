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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото.

Драка перед выпускным: что произошло в одном из лицеев Кишинева - видео

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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В одном из лицеев столицы произошел инцидент с кулаками во время репетиции вальса, который ученики должны были исполнить в рамках выпускного вечера.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Совсем не празднично закончилась репетиция вальса, который учащиеся 12-го класса должны были станцевать на выпускном вечере в одном из лицеев Кишинева. Пользователи соцсетей поделились видео, где на кадрах можно заметить, как одна из учениц наносит сильный удар в голову своей коллеге по учебе. 

Как утверждают очевидцы произошедшего, удар был такой силы, что у девушки слетели с головы очки, а от второго тумака жертву нападения спасли одноклассники, которые усмирили обидчицу.

Драка
© Sputnik / Ivan Rudnev
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Члены родительского комитета класса пишут, что девушка-агрессор профессионально занимается карате, а у пострадавшей врачи диагностировали сотрясение мозга после проведенной экспертизы.

По факту нанесения телесных повреждений было заведено дело, а ученица-агрессор, скорее всего, останется без праздничного настроения, предшествующего выпускному вечеру.

В Сеть попал фрагмент видео, где на кадрах запечатлено завершение конфликта между лицеистками, причем, как утверждают очевидцы, драку инициировала именно ученица, владеющая навыками боевых искусств.

Что именно стало причиной драки (не поделили партнера, скопировали друг у друга выпускное платье или просто разбушевались подростковые гормоны) - на данный момент не известно.

БАК
© Sputnik / Вадим Русу
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Последний звонок во всех школах и лицеях Молдовы прозвенит 31 мая. Потом начнется экзаменационная пора.

По окончании гимназического цикла (9 классов) обучения экзамены пройдут с 3 по 13 июня 2019 года.

Первый экзамен состоится 3 июня по румынскому языку, 6 июня — математика, 10 июня — язык обучения, 13 июня — история румын и всемирная.

Экзамены на степень бакалавра (после 12 классов) утверждены на период с 4 по 22 июня 2019 года.

Тесты по румынскому языку для учащихся на русском языке дети напишут 4 июня. Экзамен по языку обучения состоится 7 июня, тесты по профильному предмету — 14 июня. Экзамен по предмету по выбору утвержден на 18 июня. А 21 числа выпускники напишут тесты по украинскому, болгарскому или гагаузскому языку. 

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Теги:
школьники, вальс, репетиция, драка, выпускной вечер, выпускной
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