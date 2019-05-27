Риск наводнений на юге Молдовы: спасатели и военные Нацармии укрепляют дамбу

Спасатели и военнослужащие бесперебойно работают над укреплением дамбы в Штефан-Водском районе.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Спасатели, военнослужащие Национальной армии Молдовы и карабинеры продолжают работы по укреплению дамбы в районе села Крокмаз по направлению населенного пункта Тудора. Таким образом планируется предотвратить риски наводнений из-за повышения уровня воды в реке Днестр.

Для укрепления дамбы протяженностью в три километра использовано семь с половиной тысяч мешков с песком, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы. Высота заграждения составляет один метр. Спасатели, военнослужащие и карабинеры используют для защиты также глину и гравий. В понедельник, как сообщили в ведомстве, работы продолжатся. Специалистам предстоит укрепить дамбу еще 2100 мешками с песком.

"Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает следить за уровнем Днестра и Прута, осматривать опасные участки, а также оповещать население о возможных рисках.", - сообщили в структуре.

В общей сложности в работах задействованы 300 человек, а для укрепления дамбы – 97 единиц спецтехники.

"Желтый код" в действии

Ранее Госгидрометеорологическая служба объявила об увеличении площади, где действует "желтый код" в связи с "выходом воды на пойму" Днестра.

С 22 мая предупреждение касалось лишь половины прибрежных населенных пунктов, а сейчас "желтый код" распространяется на все территориальные единицы, расположенные вдоль Днестра, и будет действовать вплоть до 30 мая.

"В связи с увеличением сбросного расхода воды из Дубоссарского водохранилища до 1100 м3/с, 24-30 мая продолжится подъем уровня воды по сравнению с тем, что зарегистрирован 22 мая", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

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Согласно сообщению специалистов, между Дубоссарами и Бендерами уровень воды может вырасти на 2,8-3,3 метра, а между Бендерами и селом Талмаза – на 1,5-2,5 метра.

Ранее в Госгидрометеослужбе предупреждали, что между селом Наславча и Дубоссарами уровень воды в Днестре может подняться на 1,2-1,8 метра.

Это было связано c тем, что Агентство водных ресурсов Украины приняло решение увеличить сброс воды в Днестровском водохранилище.

Специалисты предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приводит к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания.

Премьер-министр Павел Филип провел экстренное заседание в связи с рисками наводнений из-за проливных дождей в Штефан-Водском районе. В селе Крокмаз в конце прошлой недели разбили полевой лагерь. Его работа, как пояснили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям, направлена на предотвращение рисков наводнений.

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