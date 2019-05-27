В Приднестровье поймали подозрительных людей с вазонами

ТИРАСПОЛЬ, 27 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские правоохранители задержали в Тирасполе двух молодых людей по подозрению в краже вазонов с петуниями, установленных на декоративных стойках в районе центральной почты.

"Около часа ночи на горячую линию Управления внутренних дел города обратились бдительные граждане, которые сообщили, что видели в городе подозрительных молодых людей с вазонами", - сообщили в МВД Приднестровья.

Личности и местонахождение подозреваемых смогли установить с помощью системы видеонаблюдения "Безопасный город", которая внедряется в Приднестровье с прошлого года. В момент задержания при них были обнаружены два похищенных вазона.

Молодые люди, одному из которых 21 год, а другому 18 лет, пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, когда совершали хищение, и не до конца осознавали смысл и последствия своего поступка.

Проводится проверка. В ходе нее будет дана правовая оценка их действиям.

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