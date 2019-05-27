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Работа спасателей

В шаге от трагедии: двухлетняя девочка в Кишиневе упала в выгребную яму

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Пожарные спасли ребенка, провалившегося в туалет, который был вырыт во дворе дома, где она жила.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. В Кишиневе спасатели вызволили в понедельник из беды двухлетнюю девочку, которая оказалась в яме сортира. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Трагедия едва не произошла в частном жилом доме, расположенном на улице Пэдурий на Ботанике.

Отец ребенка рассказал, что ему позвонила кума, которая сообщила о том, что девочка провалилась в туалет. Тогда он попытался своими силами вызволить ребенка, но у него ничего не вышло.

В итоге на место ЧП приехала бригада спасателей. За 15 минут они вызволить малышку. Ее осмотрели медики.

К счастью, никаких серьезных последствий для здоровья ребенка не выявлено.

При этом, в Инспекторате сообщили, что обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить, а также призвали родителей внимательно следить за детьми и не разрешать им играть в небезопасных местах.

Согласно данным Национального бюро статистики, в 2018 году всего миллион жителей Молдовы (29,3%) имел доступ к услугам канализации. Более того, даже в городах распространение этой важнейшей услуги охватывает лишь 64,1%, а в сельской местности и вовсе – 2,8%.

Даже в молдавской столице почти пятая часть населения (18,6%) не может пользоваться услугами канализации из-за ее отсутствия.

Кроме того, лишь 60,6% населения страны имеют доступ к системе водоснабжения. Согласно данным НБС, в Кишиневе у 11,9% жителей нет водопровода.

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