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Мигалка на полицейском автомобиле

Криминальная Молдова: преступления понедельника, которые шокировали страну

© Fotolia / Andranik123
Происшествия
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Приговор учителю-педофилу, подпольный цех в одном из гаражей в Кишиневе, дерзкая контрабанда, а также необычная находка у жилого дома.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Первый день рабочей недели оказался насыщенным для сотрудников правоохранительных органов, которым удалось найти и задержать подозреваемых в совершении нескольких преступлений.

Подпольных цех в кишиневском гараже

В Кишиневе задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в подделке стиральных порошков и их незаконной продаже. Производственный цех предприимчивый бизнесмен наладил прямо в гараже в столичном микрорайоне Рышкановка. Контрафактную продукцию он продавал через социальные сети, сообщая, что привозил товары из-за границы.

Лилия Болокан
© Sputnik / Osmatesco
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В ходе обысков правоохранительные органы обнаружили порядка 180 килограммов поддельного стирального порошка, около 200 этикетов для упаковки, печати, а также чеки на купленное сырье.

Когда полицейские потребовали предоставить какую-либо документацию на стиральные порошки, мужчина этого сделать не смог. Продукция на общую стоимость в 80 тысяч леев изъята и отправлена на экспертизу.

"Бизнесмену" грозит до девяти тысяч леев (порядка 500 долларов по текущему курсу Нацбанка).

Приговор педагогу-педофилу

Суд приговорил 38-летнего уроженца Кишинева, работавшего педагогом начальных классов в одном из столичных лицеев, к семи годам тюрьмы.

Резонансное дело открыли еще в сентябре 2016 года, после обращения родителей нескольких первоклассников. Семилетние мальчики жаловались на то, что учитель часто прибегал к объятиям и нескромным касаниям.

Тюрьма
© Sputnik / Igor Vzorov
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Позже детей допросили в присутствии психологов, все 9 малышей рассказали о том, какими способами учитель пытался их совратить.

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Как сообщают молдавские СМИ, до того педагог был на хорошем счету в профессиональной среде, он входил в топ-10 участников муниципального конкурса "Учитель года - 2014".

Ядовитая контрабанда 

В Молдове раскрыли деятельность преступной группировки, члены которой занимались контрабандой токсических веществ. Слежка за этой "компанией" велась в течение двух месяцев.

Работа таможенных и пограничных служб Украины
© Sputnik / Александр Мазуркевич
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"По материалам уголовного дела, запрещенные вещества покупались в Черновцах (Украина) и ввозились членами группировки контрабандным путем", - отметили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

Двое из подозреваемых пойманы с поличным в момент передачи товаров фитосанитарного назначения. В результате обысков обнаружено и изъято 119 килограммов и 30 литров токсических веществ.

Всего по этому делу задержаны на 72 часа трое мужчин в возрасте от 34 до 38 лет. Следствие продолжается.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 10 лет тюрьмы.

Человеческие останки возле дома

Фрагменты костей человеческого скелета обнаружил 30-летний житель города Дубоссары на участке возле своего дома.

"Мужчина рыл канализационную яму. На глубине около 165 сантиметров он наткнулся на неожиданную находку, о чем и сообщил в дежурную часть. Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа", - сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, человеческие останки пролежали в земле около ста лет. Изъятые кости отправлены на судмедэкспертизу.

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