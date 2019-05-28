Приднестровец обнаружил человеческие останки в собственном огороде

ТИРАСПОЛЬ, 28 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Житель города Дубоссары на своем придомовом участке обнаружил фрагменты костей человеческого скелета. По предварительным данным, останки пролежали в земле около ста лет.
"Мужчина рыл канализационную яму. На глубине около 165-ти сантиметров дубоссарец наткнулся на неожиданную находку. Об этом он сразу сообщил в дежурную часть", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.
Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Изъятые фрагменты костей были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Нынешняя находка человеческих останков в Левобережье не единичный случай. В прошлом году житель села Большой Молокиш Рыбницкого района на своем участке обнаружил каменную плиту, в которой оказались замурованными человеческие кости и два глиняных горшка. По данным экспертов, останки пролежали в земле около 70 лет.
Также подобные находки случались на территории Исторического военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость". Одна из них датировалась двумя столетиями.
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