Приднестровец обнаружил человеческие останки в собственном огороде

Обнаруженные фрагменты костей изъяты из земли и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

ТИРАСПОЛЬ, 28 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Житель города Дубоссары на своем придомовом участке обнаружил фрагменты костей человеческого скелета. По предварительным данным, останки пролежали в земле около ста лет.

"Мужчина рыл канализационную яму. На глубине около 165-ти сантиметров дубоссарец наткнулся на неожиданную находку. Об этом он сразу сообщил в дежурную часть", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

© Sputnik / Miroslav Rotari На складе в Кишиневе найдены человеческие останки

Изъятые фрагменты костей были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Нынешняя находка человеческих останков в Левобережье не единичный случай. В прошлом году житель села Большой Молокиш Рыбницкого района на своем участке обнаружил каменную плиту, в которой оказались замурованными человеческие кости и два глиняных горшка. По данным экспертов, останки пролежали в земле около 70 лет.

Также подобные находки случались на территории Исторического военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость". Одна из них датировалась двумя столетиями.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK