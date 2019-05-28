Страшное ДТП в Каушанах: есть погибшие и пострадавшие

Состояние пострадавшей в аварии 16-летней девушки оценивается как тяжелое: она находится в реанимации.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями произошло в селе Опачь Каушанского района: погиб 18-летний молодой человек, а его 16-летняя спутница находится в реанимации.

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Все произошло накануне поздно вечером - примерно в 21.40, сообщила Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Корина Репещук.

"Молодой человек управлял мотоциклом без регистрационных номеров. На пассажирском сидении находилась девушка 2003 года рождения. Оба - жители села Опачь", - заявила она.

По ее словам, мотоциклист не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Из-за этого транспортное средство загорелось. Потребовалась помощь сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям.

"В результате аварии молодой человек погиб на месте, а его пассажирку доставили на "скорой" в больницу. Девушку поместили в реанимационное отделение. К настоящему моменту ее состояние продолжает оставаться тяжелым", - сказала собеседница.

По предварительным данным, как отметила представитель полиции, в момент столкновения в организме водителя был алкоголь.

"Однако необходимо дождаться официального заключения судмедэксперта", - заключила Репещук.

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