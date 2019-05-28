Проверки в Кишиневе: полиция жестко наказывает некоторых водителей

В правоохранительных органах рассказали, какие нарушения встречаются чаще всего среди водителей такси.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Сотрудники столичной полиции проводят спецоперацию "Такси": оштрафованы водители и администраторы, которые нарушили местное законодательство.

Правоохранительные органы проверяют законность деятельности такси. Полицейские обращают внимание на эксплуатацию транспортных средств с техническими дефектами или на переоборудованные без соответствующего разрешения авто, а также на техосмотр. Кроме того, проверяется, не садятся ли водители такси за руль в состоянии алкогольного опьянения, и не нарушают ли они правила дорожного движения.

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Также сотрудники полиции выявляют тех, кто не оплатил штрафы за различные нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

"В рамках спецоперации под проверку уже попали 128 таксистов. Сотрудники правоохранительных органов ознакомились с документами водителей, техническим состоянием автомобилей, а также проверили наличие аптечки и огнетушителя в машинах", - отметили в инспекторате.

В ходе спецоперации полицейские выявили 34 нарушения правил эксплуатации автомобилей – технические дефекты в тормозной или рулевой системах, устройствах освещения или сигнализации, переоборудованные транспортные средства без необходимого на это разрешения, отсутствие аптечки и огнетушителя, а также сертификата о профпригодности.

"Таким образом, составлены 28 протоколов, изъяты семь номерных знаков и выписаны штрафы от 450 до 600 леев (от 25 до 33 долларов по текущему курсу Нацбанка – ред.). Водителей предупредили о немедленном устранении выявленных нарушений", - добавили в инспекторате.

В ведомстве также подчеркнули, что четверо администраторов оштрафованы на три тысячи леев (166 долларов) каждый за разрешение эксплуатации транспортных средств, которые не соответствуют нормам.

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