С пассажирским поездом на севере Молдовы произошло ЧП - видео

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Спасателям понадобилось два часа для того, чтобы разблокировать пассажирский поезд Окница-Бельцы, на четыре вагона которого упали высоковольтные кабеля. Инцидент произошел накануне поздно вечером, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Железнодорожный состав экстренно остановился близ населенного пункта Бельцы после того, как несколько высоковольтных кабелей упали на четыре вагона поезда. На устранение происшествия спасателям потребовалось около двух часов, а на возобновление движения - еще три часа", - отметили в инспекторате.

Сейчас все железнодорожные рейсы вернулись к прежнему графику.

"В результате инцидента никто из 20 человек, находившихся в поезде, не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются", - подчеркнули в инспекторате.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK