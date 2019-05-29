Отголоски войны: в Приднестровье нашли еще один снаряд времен ВОВ

В Приднестровье обнаружили еще один снаряд, который предположительно пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputynik. В селе Терновка в Приднестровье найден боевой снаряд, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как отметили в пресс-службе ведомства, находку сделали рабочие на частном огороде. Убирая сорняки, они обнаружили металлический предмет, похожий на боеприпас.

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Об этом сразу оповестили правоохранительные органы. На место выехали сотрудники УВД города Тирасполь и взрывотехники Министерства обороны.

"Головная часть артиллерийского снаряда со следами коррозии находилась буквально на поверхности земли", - сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Исследовав предмет, саперы пришли к выводу, что боеприпас не взрывоопасен. Предположительно, он пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны.

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