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Авария в Новых Аненах

Лобовое столкновение двух авто: пассажирка скончалась на месте - фото

© Photo : Inspectoratul de Poliție Anenii Noi
Происшествия
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Причиной серьезной аварии, в результате которой погибла женщина, могло стать употребление алкоголя.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Серьезная авария произошла на трассе Мерень-Максимовка в районе Новые Анены. В результате столкновения двух автомобилей пассажирка одного из транспортных средств скончалась на месте, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Силвия Ветку. 

Машина патрульной полиции
© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
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По словам собеседницы, за рулем автомобиля Suzuki находился 40-летний мужчина.

Вместе с ним в машине был 21-летний молодой человек. В какой-то момент этот автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в BMW, пассажирка которого от удара скончалась, а 22-летнего водителя доставили в больницу скорой помощи в Кишиневе.

По информации правоохранительных органов, от обоих мужчин, находившихся в Suzuki, сильно пахло алкоголем. Они также получили травмы в этой аварии.

  • Авария в Новых Аненах
    Авария в Новых Аненах
    © Photo : Inspectoratul de Poliție Anenii Noi
  • Авария в Новых Аненах
    Авария в Новых Аненах
    © Photo :
  • Авария в Новых Аненах
    Авария в Новых Аненах
    © Photo : Inspectoratul de Poliție Anenii Noi
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© Photo : Inspectoratul de Poliție Anenii Noi
Авария в Новых Аненах

По факту произошедшего открыли уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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Теги:
авария, дтп
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