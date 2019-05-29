Лобовое столкновение двух авто: пассажирка скончалась на месте - фото

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Серьезная авария произошла на трассе Мерень-Максимовка в районе Новые Анены. В результате столкновения двух автомобилей пассажирка одного из транспортных средств скончалась на месте, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Силвия Ветку.

По словам собеседницы, за рулем автомобиля Suzuki находился 40-летний мужчина.

Вместе с ним в машине был 21-летний молодой человек. В какой-то момент этот автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в BMW, пассажирка которого от удара скончалась, а 22-летнего водителя доставили в больницу скорой помощи в Кишиневе.

По информации правоохранительных органов, от обоих мужчин, находившихся в Suzuki, сильно пахло алкоголем. Они также получили травмы в этой аварии.

Авария в Новых Аненах © Photo : Inspectoratul de Poliție Anenii Noi

Авария в Новых Аненах © Photo :

Авария в Новых Аненах © Photo : Inspectoratul de Poliție Anenii Noi 1 / 3 © Photo : Inspectoratul de Poliție Anenii Noi Авария в Новых Аненах

По факту произошедшего открыли уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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