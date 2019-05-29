Как в Кишиневе несколько несовершеннолетних девушек попали в секс-рабство

История, от которой кровь стынет в жилах: 50-летний мужчина заставлял заниматься проституцией несовершеннолетних.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Уроженец столичного пригорода Криково задержан по подозрению в торговле детьми, сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Разъяренные сельчане поймали и избили педофила - видео

В ходе следствия установлено, что 50-летний фигурант уголовного дела в начале 2018 года познакомился с пятью девушками, среди которых две несовершеннолетние. Своих жертв он выбрал из социально-неблагополучных семей. Он предложил им работу в качестве продавцов в его палатке на центральном рынке Кишинева. А потом заставил заниматься проституцией. За оказанные услуги жертвы получали по 500 леев (примерно 30 долларов по текущему курсу Нацбанка) с каждого клиента, которые отдавали подозреваемому.

Шокирующая история молдаванки, которая попала в настоящее рабство>>>

Возбуждено уголовное дело по факту торговли детьми. Мужчина задержан на 20 дней. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK