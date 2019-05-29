В Кишиневе смартфоны крадут уже из магазина, из-под носа у продавца - видео

Стоит продавцу на миг отвлечься, и смартфона уже нет на витрине - полиция задержала быстрого вора, который украл дорогой смартфон прямо с витрины.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Двадцатилетнего выходца из Кантемирского района, временно проживавшего в Кишиневе, задержали сотрудники столичной полиции в среду по горячим следам.

По данным правоохранительных органов, во вторник молодой человек зашел в салон мобильной связи на Хынчештском шоссе и, воспользовавшись невнимательностью продавца, украл мобильный телефон торговой марки Samsung стоимостью 9 тысяч леев. Продавец не успел опомниться от случившегося, как "мобильный правонарушитель" моментально скрылся с места преступления.

Оперативникам удалось быстро задержать молодого человека, при нем обнаружили и украденный телефон. На допросе в Инспекторате полиции сектора Центр молодой человек полностью признал свою вину, сообщив сотрудникам полиции, что украл смартфон с целью его продажи. Причина, подтолкнувшая парня на преступление - прозаична, у него не было средств на жизнь, он нигде не работал.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, это - не первая "ходка" правонарушителя, ранее он был судим за аналогичные преступления. Если суд признает вину молодого человека, то за кражу ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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