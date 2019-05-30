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Жуткое изнасилование во Флорештах: преступники получили сроки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Пьяный молодой человек надругался над соседкой, которая втрое старше, а его сообщник – закрывал жертве лицо, чтобы она не узнала нападавших.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Судебная инстанция признала виновным 20-летнего жителя Флорештского района в изнасиловании, а его 21-летнего друга в пособничестве преступлению. Об этом сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре страны. 

Ребенок
CC0 / Pixabay / 3938030
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По данным следствия, ночью 17 июля 2018 года, молодые люди пробрались в дом 60-летней соседки. Один из злоумышленников успел закрыть жертве лицо, чтобы она не опознала затем нападавших, а второй в это время насиловал женщину.

Однако скрыться от правосудия преступникам не удалось. Пострадавшая узнала голос одного из молодых людей и сообщила о случившемся в полицию.

В итоге насильника приговорили к 6 годам тюремного заключения, а его сообщника – к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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