Стрельба посреди дня: в Приднестровье выясняли отношение при помощи оружия

ТИРАСПОЛЬ, 30 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. С заявлением к правоохранителям обратился 22-летний житель приднестровского села Жура. Он рассказал, что односельчанин несколько раз выстрелил в него из пневматического пистолета.
Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего стрелка по месту жительства.
Как пояснил подозреваемый, утром потерпевший с приятелем подошли к его машине и спровоцировали конфликт. Во время словесной перепалки звучали нешуточные угрозы. После чего мужчины разошлись.
Как оказалось, ненадолго.
"Вернувшись домой, оскорбленный сельчанин решил "доразобраться" и захватил с собой пневматический пистолет. Обидчиков он встретил на одной из улиц села и после непродолжительной перебранки воспользовался оружием", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.
Свою вину подозреваемый признает. Предполагаемое орудие преступления – пистолет ПМ-49 калибра 4,5 мм – изъят.
Все собранные материалы направлены в территориальный Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK