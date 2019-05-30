Стрельба посреди дня: в Приднестровье выясняли отношение при помощи оружия

В Следственном комитете решат, какую ответственность понесет возмутитель порядка за свое хулиганство.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. С заявлением к правоохранителям обратился 22-летний житель приднестровского села Жура. Он рассказал, что односельчанин несколько раз выстрелил в него из пневматического пистолета.

Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего стрелка по месту жительства.

Как пояснил подозреваемый, утром потерпевший с приятелем подошли к его машине и спровоцировали конфликт. Во время словесной перепалки звучали нешуточные угрозы. После чего мужчины разошлись.

Как оказалось, ненадолго.

"Вернувшись домой, оскорбленный сельчанин решил "доразобраться" и захватил с собой пневматический пистолет. Обидчиков он встретил на одной из улиц села и после непродолжительной перебранки воспользовался оружием", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Свою вину подозреваемый признает. Предполагаемое орудие преступления – пистолет ПМ-49 калибра 4,5 мм – изъят.

Все собранные материалы направлены в территориальный Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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