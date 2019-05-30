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Мигалка на полицейском автомобиле

Криминальная Молдова: самые громкие происшествия четверга

© Fotolia / Andranik123
Происшествия
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Леденящая история во Флорешстком районе, сельские разборки и трагедия в Каушанском районе. Узнайте о том, что приключилось в республике в четверг.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Криминальные скандалы и происшествия, произошедшие в Молдове в четверг, потрясли общественность.

Леденящая душу история

Пьяный молодой человек надругался над соседкой, которая втрое старше, а его сообщник – закрывал жертве лицо, чтобы она не узнала нападавших. Суд признал виновным 20-летнего жителя Флорештского района в изнасиловании, а его 21-летнего друга в пособничестве преступлению.

Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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По данным следствия, ночью 17 июля 2018 года, молодые люди пробрались в дом 60-летней соседки. Один из злоумышленников успел закрыть жертве лицо, чтобы она не опознала затем нападавших, а второй в это время насиловал женщину.

Однако скрыться от правосудия преступникам не удалось. Пострадавшая узнала голос одного из молодых людей и сообщила о случившемся в полицию.

В итоге насильника приговорили к 6 годам тюремного заключения, а его сообщника – к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сельские разборки

Душераздирающая история произошла в селе Жура Рыбницкого района. В полицию обратился 22-летний молодой человек, который заявил, что в несколько раз выстрелил в него из пневматического пистолета односельчанин.

"Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего стрелка по месту жительства", - отметили в полиции.

Разбитые дороги
© Sputnik / Konstantin Chalabov
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Как пояснил подозреваемый, утром потерпевший с приятелем подошли к нему, и между ними завязался разговор, который перерос в словесную перепалку. После этого мужчины разошлись. Однако подозреваемому показалось, что беседу следует продолжить.

Прихватив с собой пневматический пистолет он решил расставить точки над "i". После непродолжительной перебранки с обидчиками он воспользовался оружием. Свою вину подозреваемый признал. Предполагаемое орудие преступления – пистолет ПМ-49 калибра 4,5 мм – изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Смертельное ДТП

Трагедия в Каушанском районе – в селе Урсоая внедорожник, за рулем которого находился 53-летний житель столицы, сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По данным местной полиции, девочка внезапно выскочила на дорогу перед машиной. Водитель прошел алкотест, результаты которого показали, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержалось 0,06 мг/л алкоголя.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.

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