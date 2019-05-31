Пока все спали: ливень в Кишиневе, пошлины от Трампа и землетрясение в Румынии

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Вчерашняя непогода преподнесла жителям страны немало неприятных сюрпризов. Сильный ливень привел к тому, что многие дороги в столице размыло. В Шолданештах стихия практически уничтожила несколько хозяйств. В Яловенах размыто около 15 км местной дороги и подтоплены десятки дворов и подвалов.

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Обильные осадки зафиксировали в зоне города Леова, а также Резины. Убытки от ненастья будут подсчитаны в ближайшее время. Но вот, кто ответит за то, что города и другие населенные пункты в республике не подготовлены к подобной ситуации - вопрос риторический.

Перейдем от бытовых-хозяйственных проблем к событиям.

Вчера назначенный посол Республики Болгария Евгений Стефанов Стойчев представил копии верительных грамот в Министерство иностранных дел Молдовы. Он обсудил с представителями внешнеполитического ведомства вопросы сотрудничества двух стран. Госсекретарь МИДЕИ Татьяна Молчан и новый посол обменялись мнениями о способах привлечения болгарских компаний и инвестиций в связи с инвестиционными возможностями в нашей стране, а также активизации совместных проектов в различных сферах взаимного интереса.

Президенту Молдовы Игорю Додону присвоили звание почётного доктора Башкирского государственного университета. Церемония присуждения звания прошла в ходе встречи Додона со студентами местного госуниверситета.

ЗА ОКЕАНОМ

Глава Белого дома Дональд Трамп написал в своём Twitter, что с 10 июня Соединённые Штаты введут пошлины в 5% на все товары, ввозимые из Мексики.

"10 июня Соединённые Штаты введут 5%-е пошлины на все товары, ввозимые в нашу страну из Мексики, до тех пор пока нелегальные мигранты будут проходить через Мексику в нашу страну", — заявил Трамп.

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Он добавил, что пошлины будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена, после чего пошлины будут сняты. Ранее Трамп заявил, что за день было задержано более тысячи мигрантов, пересёкших границу США с Мексикой.

В РОССИИ

Самый мощный российский гражданский телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601", принадлежащий компании "Газпром космические системы", выведен на целевую орбиту и передан заказчику. Ракета "Протон-М" успешно стартовала в четверг в 20.42 мск с космодрома Байконур. Это был первый старт этого носителя в 2019 году. Через 9 минут 42 секунды после старта разгонный блок "Бриз-М" с "Ямалом" отделился от третьей ступени "Протона". "Бриз" произвел пять включений двигательной установки для выведения аппарата на целевую орбиту.

У СОСЕДЕЙ

Национальный институт исследований развития физики Земли (INCDFP) Румынии зарегистрировал три подземных толчка в сейсмической зоне Вранча этой ночью.

Первое землетрясение произошло в полночь магнитудой 2,6, второе магнитудой 2,8 и третье - 2,2. Эпицентры находились на глубине от 30 до 122 км.

В Киеве неизвестные сообщил о якобы угрозе взрыва в главном корпусе Национального торгово-экономического университета, затем поступил сигнал о том, что "заминированы" еще несколько вузов. Студентов оперативно эвакуировали. Телефонных террористов ищут.

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