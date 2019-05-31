Задержание как в детективе - что произошло на границе Молдовы

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Служебная собака пограничников взяла след преступника, сбежавшего в пятницу утром из-под стражи из Инспектората полиции города Штефан-Водэ, где мужчина находился в изоляторе временного содержания перед отправкой в колонию.
Осужденный на 10 лет отважился на побег и смог открыть замок камеры предварительного заключения. Сотрудники Пограничной полиции задержали его в непосредственной близости от таможенного КПП Волинтирь, где беглец собирался незаконно перейти молдо-украинскую границу.
После получения ориентировки от полицейских и анализа наиболее вероятных направлений передвижения беглеца, между населенными пунктами Слободзия-Кристоводное и Волинтирь служебная собака взяла след.
Вскоре пограничники настигли беглеца и приказали ему остановиться, однако тот не подчинился. Три выстрела в воздух заставили мужчину одуматься.
Теперь, помимо имеющихся 10 лет заключения, ему добавят еще 3 года тюрьмы за побег.
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