Серьезный пожар произошел в Кишиневе - видео с места ЧП

Адское пламя: спасателям потребовалось около двух часов, чтобы локализовать возгорание - распространение огня на другие здания удалось предотвратить.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Жаркая ночь выдалась у столичных спасателей: на одном из кишиневских складов, который расположен на улице Мунчешсткая 293 b, произошел пожар. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок на единый номер спасения "112" поступил в 21.55. На место происшествия прибыли 13 спецрасчетов. Огонь охватил автомастерскую. Спасатели локализовали возгорание в 23.51. Благодаря оперативному вмешательству удалось предотвратить распространения огня на другие здания", - отметили в Генинспекторате.

Как подчеркнули в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.

"По предварительной информации, огонь уничтожил шины и другие предметы, находящиеся внутри мастерской. Обстоятельства, площадь и причина возникновения пожара определят специалисты", - добавили в структуре

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