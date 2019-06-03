Аварийный перекресток в Кишиневе: два серьезных ДТП за три дня

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье поздно вечером недалеко от Экономической академии Молдовы. Одним из участников аварии стало такси.
Инцидент произошел на перекрестке бульвара Григория Виеру и улицы Иерусалимской. Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что хлопок услышали на улице А.Пушкина. В результате такси перевернулось.
К счастью, обошлось без погибших. Один человек все же получил травмы.
В сети также появилось видео последствий аварии.
Примечательно, что всего несколько дней назад на том же самом участке столкнулись BMW и Toyota. Одно из транспортных средств двигалось на огромной скорости и, задев другое авто, влетело затем в столб.
Тогда пострадал 29-летний водитель BMW и два его пассажира.
Запись с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент столкновения опубликовали в сети.
Всего за месяц на этом участке произошли три ДТП. Некоторые кишиневцы выступили за то, чтобы там установили светофор, полагая, что это поможет решить ситуацию.
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