Аварийный перекресток в Кишиневе: два серьезных ДТП за три дня

Очевидцы сообщают - столкновение было такой силы, что звук от удара слышали на соседней улице.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье поздно вечером недалеко от Экономической академии Молдовы. Одним из участников аварии стало такси.

Инцидент произошел на перекрестке бульвара Григория Виеру и улицы Иерусалимской. Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что хлопок услышали на улице А.Пушкина. В результате такси перевернулось.

К счастью, обошлось без погибших. Один человек все же получил травмы.

В сети также появилось видео последствий аварии.

Примечательно, что всего несколько дней назад на том же самом участке столкнулись BMW и Toyota. Одно из транспортных средств двигалось на огромной скорости и, задев другое авто, влетело затем в столб.

Тогда пострадал 29-летний водитель BMW и два его пассажира.

Запись с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент столкновения опубликовали в сети.

Всего за месяц на этом участке произошли три ДТП. Некоторые кишиневцы выступили за то, чтобы там установили светофор, полагая, что это поможет решить ситуацию.

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