Трагедия в Ниспоренах: девятилетний мальчик утонул в сельском водоеме

Дети без присмотра пошли купаться в водоеме села Милешты, что привело к страшной трагедии.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Девятилетний мальчик утонул в озере рядом с селом Милешты Ниспоренского района. Об этом сообщили в понедельник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок в службу "112" поступил в воскресенье в 17.52. Трагедия произошла, когда несколько детей пришли купаться без наблюдения взрослых. В итоге один из них больше не появился на поверхности", - говорится в сообщении ведомства.

Друзья ребенка позвали на помощь местных жителей, а те вызвали спасателей. Водолазы обнаружили мальчика, а дежурившие на месте медики попытались его реанимировать, но спасти ребенка не удалось.

Расследованием произошедшего займутся правоохранительные органы.

Согласно данным ГИЧС, в этом году утонули уже два ребенка.

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