Последствия сильного ливня с грозой: на Днестре рыбак погиб от молнии

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Трагедия в селе Парканы Слободзейского района: 30-летний мужчина погиб от удара молнии рано утром в понедельник.
"Во время грозы он с другом находился в лодке на воде. Трагедия произошла около пяти утра на Днестре", - сообщили в местных правоохранительных органах.
По словам очевидца, все произошло в считанные секунды - раскат грома, яркая вспышка, после которой пострадавший упал без признаков жизни. Мужчина поспешил на помощь другу и вызвал скорую. На место происшествия прибыли медики и опергруппа.
"При осмотре тела эксперты предположили, что разряд молнии пришелся в область шеи. Точная причина смерти мужчины станет известна по результату вскрытия", - отметили в полиции.
По факту гибели человека проводится проверка.
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