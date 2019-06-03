Последствия сильного ливня с грозой: на Днестре рыбак погиб от молнии

Мужчина вместе с другом находился в лодке на воде. По словам очевидца, все произошло за считанные секунды.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Трагедия в селе Парканы Слободзейского района: 30-летний мужчина погиб от удара молнии рано утром в понедельник.

"Во время грозы он с другом находился в лодке на воде. Трагедия произошла около пяти утра на Днестре", - сообщили в местных правоохранительных органах.

По словам очевидца, все произошло в считанные секунды - раскат грома, яркая вспышка, после которой пострадавший упал без признаков жизни. Мужчина поспешил на помощь другу и вызвал скорую. На место происшествия прибыли медики и опергруппа.

"При осмотре тела эксперты предположили, что разряд молнии пришелся в область шеи. Точная причина смерти мужчины станет известна по результату вскрытия", - отметили в полиции.

По факту гибели человека проводится проверка.

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