В Молдове перекрыли канал поставки наркотиков из Испании в РФ - видео

Чтобы поймать с поличным преступников за их деятельностью следили около двух месяцев.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Прокуроры и пограничники предотвратили деятельность группировки, которая контрабандой везла наркотики через Молдову из Испании в Россию. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службах погранполиции и прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел.

Уточняется, что слежка за подозреваемыми велась в течение двух месяцев. По данным прокуратуры, члены преступного формирования специально приобрели транспортные средства, которые переоборудовали таким образом, чтобы сделать тайники. Туда прятали наркотики, ввозимые в Молдову из Испании. Окончательной точкой маршрута, как пояснили правоохранители, была Россия.

В ходе следственных мероприятий на въезде в нашу республику остановили транспортное средство с румынскими регистрационными номерами.

Внутри при обыске нашли 12 килограммов марихуаны. За рулем находился водитель с двойным гражданством Молдовы и Румынии, который ранее уже был судим за схожие преступления.

Как уточнили в прокуратуре, один килограмм запрещенного вещества продавали примерно по 4,5 тысячи евро, то есть общая стоимость изъятых наркотиков составляет около миллиона леев (55 тысяч долларов США по текущему курсу Нацбанка).

После обысков на 30 суток арестовали предполагаемого организатора преступления.

Сейчас совместное расследование проводят представители правоохранительных органов Молдовы и Румынии. Они ищут еще двух членов группировки, которые находятся в бегах.

Согласно действующему законодательству, виновным в контрабанде грозит до 10 лет лишения свободы, а за незаконный оборот наркотиков суд может приговорить к 15 годам тюремного заключения.

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