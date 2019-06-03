Реально опасно: в Приднестровье из-за курения едва не погибли двое человек

Пострадавшими оказались мужчина почтенного возраста и его взрослый внук.

ТИРАСПОЛЬ, 3 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. В частном владении в селе Кицканы загорелся дом, в котором находились 80-летний пенсионер и его 32-летний внук. Им повезло с соседями. Те вовремя среагировали - увидев пожар, вызвали экстренную службу по номеру 101.

"Пожилой мужчина проснулся от едкого запаха дыма и выбрался на улицу. Стуча по окнам, он разбудил внука. Вдвоем они попытались спасти имущество", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Два расчета бендерской пожарной части в течение 15-ти минут ликвидировали возгорание. Пламя уничтожило диван и испортило кухонную мебель, огнем поврежден электрический счетчик.

Предварительной причиной ЧП стала пагубная привычка престарелого мужчины курить в постели. Не раз он засыпал с сигаретой в руке.

В настоящее время материальный ущерб устанавливается, разбирательство продолжается.

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