Реально опасно: в Приднестровье из-за курения едва не погибли двое человек

ТИРАСПОЛЬ, 3 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. В частном владении в селе Кицканы загорелся дом, в котором находились 80-летний пенсионер и его 32-летний внук. Им повезло с соседями. Те вовремя среагировали - увидев пожар, вызвали экстренную службу по номеру 101.
"Пожилой мужчина проснулся от едкого запаха дыма и выбрался на улицу. Стуча по окнам, он разбудил внука. Вдвоем они попытались спасти имущество", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.
Два расчета бендерской пожарной части в течение 15-ти минут ликвидировали возгорание. Пламя уничтожило диван и испортило кухонную мебель, огнем поврежден электрический счетчик.
Предварительной причиной ЧП стала пагубная привычка престарелого мужчины курить в постели. Не раз он засыпал с сигаретой в руке.
В настоящее время материальный ущерб устанавливается, разбирательство продолжается.
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