Улица под напряжением: что произошло на проспекте Штефан чел Маре - видео

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Настоящий испуг - именно так можно назвать эффект инцидента, произошедшего на главной улице молдавской столице - проспекте Штефана чел Маре. На полном ходу троллейбус резко остановился, а причиной тому стали оборвавшиеся провода, которые упали на проезжую часть и повредили лобовые стекла нескольких частных автомобилей.
Ситуация усугублялась тем, что контактная сеть находилась под напряжением в 600 Вольт, но, к счастью обошлось без "электрических инцидентов". Если провода соприкоснулись бы при обрыве, то, в результате мощного короткого замыкания, они мгновенно бы разлетелись в разные стороны, повредив большее число автомобилей.
Еще более страшной могла быть ситуация, при которой оба провода упали бы на металлическую часть одного из автомобилей. В этом случае, как минимум, водитель машины отделался бы тяжкими телесными повреждениями и ожогами, а в худшем - все закончилось бы летальным исходом.
Выехавшая на место происшествия аварийно-ремонтная бригада Управления электротранспорта оперативно ликвидировала обрыв.
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