Улица под напряжением: что произошло на проспекте Штефан чел Маре - видео

Контактные провода на центральной улице Кишинева оборвались ровно в тот момент, когда троллейбус следовал по маршруту.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Настоящий испуг - именно так можно назвать эффект инцидента, произошедшего на главной улице молдавской столице - проспекте Штефана чел Маре. На полном ходу троллейбус резко остановился, а причиной тому стали оборвавшиеся провода, которые упали на проезжую часть и повредили лобовые стекла нескольких частных автомобилей.

Ситуация усугублялась тем, что контактная сеть находилась под напряжением в 600 Вольт, но, к счастью обошлось без "электрических инцидентов". Если провода соприкоснулись бы при обрыве, то, в результате мощного короткого замыкания, они мгновенно бы разлетелись в разные стороны, повредив большее число автомобилей.

Еще более страшной могла быть ситуация, при которой оба провода упали бы на металлическую часть одного из автомобилей. В этом случае, как минимум, водитель машины отделался бы тяжкими телесными повреждениями и ожогами, а в худшем - все закончилось бы летальным исходом.

© Sputnik / Cezar Salagor Опасно: провода на проезжей части

Поэтому, при прокладке троллейбусных линий, согласно технике безопасности движения электротранспорта, специалисты внимательно следят за тем, чтобы провода были максимально изолированы друг от друга.

Выехавшая на место происшествия аварийно-ремонтная бригада Управления электротранспорта оперативно ликвидировала обрыв.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK