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Угон автомобиля.

Ночное воровство - как житель Каушан "сдал" сам себя полиции

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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Минувшей ночью полицейские задержали молодого человека, салон автомобиля которого был забит бытовой техникой. Водитель клялся, что не крал - стражи порядка ему не поверили.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Уроженец Каушан "сдал" сам себя - минувшей ночью, около 3.00 часов, сотрудники Патрульной полиции остановили для проверки автомобиль марки Wolkswagen Passat для проверки документов водителя. 

За рулем находился молодой человек, который не смог представить сотрудникам полиции свое водительское удостоверение - такого документа у него вообще не было. 

Более того, патрульных полицейских насторожило слишком нервное поведение неудачливого водителя, он чрезмерно суетился, как-будто боялся более серьезных последствий, чем транспортировка автомобиля на штрафстоянку. Стражи порядка решили проверить содержимое салона и багажника иномарки. 

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Машина была напичкана бытовой техникой: два телевизора, кухонный комбайн, пылесос, электроплита, бензопила, сварочный аппарат и многие другие предметы нашли полицейские в салоне авто. Молодой человек пытался объяснить, что переезжает и перевозит свое имущество. На вопрос сотрудников полиции, почему он перевозит имущество по ночам, водитель не смог ответить ничего внятного. 

Молодого человека доставили в Инспекторат полиции Каушан, где он признал свою вину, рассказав, что украл все это имущество у своего соседа, выбив окно и проникнув в дом. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый помещен под 30-дневный арест.

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Теги:
имущество, задержание, молодой человек, патрульная полиция
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