14:08 04 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.36
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.68
Поиск
Афганский Парк.

У них нет памяти - неизвестные на мемориале "афганцев" топтали имена погибших

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
50 0 0

Ветераны войны в Афганистане возмущены и требуют от столичных властей ответа - кто и с какой целью ходил по мраморным плитам, на которых высечены имена солдат и офицеров, не вернувшихся с той войны.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Вопиющий инцидент произошел на мемориале "Сыновьям Родины - вечная память". Неизвестные, предположительно члены нетрадиционной религиозной организации, устроили тематическое мероприятие в "афганском" парке. 

Однако, если для одних память о погибших на той войне молдавских военнослужащих - священна, для некоторых - это пустой звук.  Судя по фотографиям со странного мероприятия, можно заметить, что собравшиеся ходили по мраморным плитам, на которых высечены имена молдавских ребят, не вернувшихся с пыльных дорого той войны.

Очевидцы утверждают: некоторые члены религиозной организации и  вовсе устроили из мемориала лежаки, греясь в лучах щедрого июньского солнца, многие восприняли мемориальные плиты, как скамейки, удобно расположившись на них, слушали своего "идейного наставника". 

Празднование 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выстрел в спину "афганцам" Молдовы – 100 строк о наболевшем

А подростки, которых родители привели впитывать проповеди, и вовсе восприняли пространство вокруг каменного "Черного тюльпана", как роллердром, заправски "рассекая" там на коньках. 

Все произошедшее вызвало волну возмущения, как среди простых кишиневцев, которые гуляют в этом парке с семьями и с почтением относятся к памяти павших, так и ветеранов той войны. 

Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане (СВВА) Михаил Мокан обратился с официальными письмами к исполняющему обязанности генерального примара Кишинева Руслану Кодряну и в правоохранительные органы с просьбой сообщить, какая именно организация устроила свой сбор в неподходящем для этого месте, а также дать правовую квалификацию произошедшему.

Память героев Афганистана, Сергея Богзы и Валерия Заватина, увековечена в столичном лицее имени Даниани
© Sputnik / Николай Костыркин
В Кишиневе открыли мемориальную доску погибшим воинам-афганцам

Михаил Мокан также выступил с заявлением от имени СВВА: "Мы, ветераны войны в Афганистане, глубоко убеждены в том, что место, подобное мемориалу "Сыновьям Родины – вечная память", абсолютно не предназначено для того, чтобы мелкие группы лиц использовали его в личных интересах. Сюда, на мемориал, в торжественные и обычные дни приходят жители и гости Кишинева, чтобы почтить память тех, кто не вернулся из Афганистана – своих соотечественников, родственников, друзей. Порядочные, совестливые граждане никогда не позволят себе взгромоздиться или разлечься на плитах с именами героев той войны, никогда не будут заниматься самопиаром на фоне мемориала".

Мокан потребовал от столичных властей впредь согласовывать с ветеранской организацией воинов-афганцев все мероприятия, на проведение которых мэрия дает разрешения. Более того, председатель СВВА назвал неуместными подобные собрания на месте, где скорбь и благодарность погибшим молдавским ребятам, выполнявшим свой интернациональный долг, слиты воедино. 

"Вызывает вопросы не только законность подобного мероприятия, но и сам характер этого сборища, и то, насколько оно было уместно в месте, которое почитаемого среди подавляющего числа жителей Молдовы", - отмечено в тексте заявления СВВА.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Приднестровские афганцы рассказали о реалиях давней войны
В Кишиневе открыли мемориальную доску погибшим воинам-афганцам
Выстрел в спину "афганцам" Молдовы – 100 строк о наболевшем
Теги:
осквернение памятника, память, афганцы, мемориал
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

На что стоит посмотреть из под небес: выбор бывалых путешественников - фото
Додон и Козак обсудили вопросы товарооборота между Молдовой и Россией
Перезагрузка: Молдова и Россия заинтересованы в развитии партнерства
Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
Гром и молния: как защитить себя во время грозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться