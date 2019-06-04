У них нет памяти - неизвестные на мемориале "афганцев" топтали имена погибших

Ветераны войны в Афганистане возмущены и требуют от столичных властей ответа - кто и с какой целью ходил по мраморным плитам, на которых высечены имена солдат и офицеров, не вернувшихся с той войны.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Вопиющий инцидент произошел на мемориале "Сыновьям Родины - вечная память". Неизвестные, предположительно члены нетрадиционной религиозной организации, устроили тематическое мероприятие в "афганском" парке.

Однако, если для одних память о погибших на той войне молдавских военнослужащих - священна, для некоторых - это пустой звук. Судя по фотографиям со странного мероприятия, можно заметить, что собравшиеся ходили по мраморным плитам, на которых высечены имена молдавских ребят, не вернувшихся с пыльных дорого той войны.

Очевидцы утверждают: некоторые члены религиозной организации и вовсе устроили из мемориала лежаки, греясь в лучах щедрого июньского солнца, многие восприняли мемориальные плиты, как скамейки, удобно расположившись на них, слушали своего "идейного наставника".

А подростки, которых родители привели впитывать проповеди, и вовсе восприняли пространство вокруг каменного "Черного тюльпана", как роллердром, заправски "рассекая" там на коньках.

Все произошедшее вызвало волну возмущения, как среди простых кишиневцев, которые гуляют в этом парке с семьями и с почтением относятся к памяти павших, так и ветеранов той войны.

Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане (СВВА) Михаил Мокан обратился с официальными письмами к исполняющему обязанности генерального примара Кишинева Руслану Кодряну и в правоохранительные органы с просьбой сообщить, какая именно организация устроила свой сбор в неподходящем для этого месте, а также дать правовую квалификацию произошедшему.

Михаил Мокан также выступил с заявлением от имени СВВА: "Мы, ветераны войны в Афганистане, глубоко убеждены в том, что место, подобное мемориалу "Сыновьям Родины – вечная память", абсолютно не предназначено для того, чтобы мелкие группы лиц использовали его в личных интересах. Сюда, на мемориал, в торжественные и обычные дни приходят жители и гости Кишинева, чтобы почтить память тех, кто не вернулся из Афганистана – своих соотечественников, родственников, друзей. Порядочные, совестливые граждане никогда не позволят себе взгромоздиться или разлечься на плитах с именами героев той войны, никогда не будут заниматься самопиаром на фоне мемориала".

Мокан потребовал от столичных властей впредь согласовывать с ветеранской организацией воинов-афганцев все мероприятия, на проведение которых мэрия дает разрешения. Более того, председатель СВВА назвал неуместными подобные собрания на месте, где скорбь и благодарность погибшим молдавским ребятам, выполнявшим свой интернациональный долг, слиты воедино.

"Вызывает вопросы не только законность подобного мероприятия, но и сам характер этого сборища, и то, насколько оно было уместно в месте, которое почитаемого среди подавляющего числа жителей Молдовы", - отмечено в тексте заявления СВВА.

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