Лобовое столкновение на трассе М3: автомобили стали грудой металла - видео

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Серьезная авария произошла во вторник на трассе М3 рядом с селом Буджак. В результате погиб один человек, а пострадали еще четверо.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, столкновение автомобилей Ford и Dacia Logan произошло около 10.00.

Удар был такой силы, что обе машины практически сложились гармошкой.

Водитель Ford скончался на месте. Чтобы извлечь его тело, вызвали гагаузских спасателей. С помощью спецсредств им пришлось срезать дверь.

В этой же машине находились женщина с ребенком, которых забрали медики. Двое мужчин из Dacia Logan получили незначительные травмы.

Обстоятельства аварии расследуют правоохранительные органы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK