Огонь по окнам - кто вел стрельбу в Кишиневе

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Опасный беспредел - примерно так комментируют в соцсетях жильцы дома, расположенного по улице Сармизеджетуса напротив общежития Автодорожного колледжа Кишинева, участившиеся случаи прицельного огня по окнам своих квартир.

По словам потерпевших, еже не раз кто-то куражился таким образом, показывая свою молодецкую удаль, испытывая на прочность нервы людей, подвергая опасности их здоровье.

В Сеть выложили фото одного из поврежденных окон. Видно, что стальной шарик, выстреливаемый из пневматического пистолета, оставил в стекле зияющую дыру.

Жильцы подчеркивают, что не раз обращались за помощью в правоохранительные органы, однако до сих пор неясно, кто именно решил поразвлечься таким образом . У коменданта "агрессивного" общежития есть своя версия, он допускает, что в окна жильцов просто кидают камни хулиганы.

Между тем полиция сегодня опровергла утверждения о том, что она бездействует, и сообщила: нарушитель был найден.

Им оказался несовершеннолетний житель одного из жилых домов, расположенных по соседству с техникумом, сам он не является студентом и не проживает в общежитии.

Чем опасна пневматика

Для приобретения пневматического оружия не требуется особых документов. Достаточно лишь абонемента в стрелковый тир, где пневматический пистолет должен использоваться для спортивной стрельбы. Но некоторые приобретают такое оружие для самообороны или просто для того, чтобы посоревноваться в стрельбе по целям. Для одних - это жестяные банки и бутылки, для других, более жестоких, - стрельба по животным, для третьих - повод постращать людей.

Не следует думать, что выстрелом из пневматического оружия сложно убить человека. Если произвести выстрел в упор, в висок или в глаз, последствия могут быть фатальными. Выстрел в шею может также привести к смерти, так как есть риск задеть сонную артерию.

Как правило, мощность удара от стального шарика при стрельбе из пневматического пистолета равна 7,5 Дж. Этой силы достаточно, чтобы оставить серьезную вмятину на стальной части автомобиля, а стеклянную бутылку пневматическая "пуля" просто разбивает в пыль при выстреле с 3-5 метров.

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