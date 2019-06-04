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Вор.

Квартирные воры в Кишиневе использовали навыки верхолазов и грузчиков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Жилища после их посещения оставались практически пустыми - преступники выносили все наиболее ценное.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. От 7 до 12 лет тюремного заключения могут получить задержанные члены преступной группировки, занимавшиеся квартирными кражами, если вина подозреваемых будет доказана в суде. По данным столичной полиции, сумма материального ущерба, причиненного владельцам ограбленных квартир, составляет около 800 тысяч леев.

Четверо подозреваемых, выходцев из южных районов Молдовы, выносили из квартир жителей столицы практически все ценные вещи. Криминальное внимание привлекали, в первую очередь, деньги и золотые украшения, мобильные телефоны и мелкая бытовая техника, однако не гнушались домушники и выносом больших жидкокристаллических телевизоров. 

В квартиры жертв планируемого ограбления они проникали не традиционным преступным методом, подбирая отмычки и вскрывая замки, а проникая в жилище через окно. По данным полиции Кишинева, лишь с февраля по конец апреля им удалось совершить семь квартирных краж.

Вор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Сотрудники правоохранительных органов следили за всеми членами криминального квартета в течение месяца, а попались домушники "на горячем", в момент попытки совершения очередной кражи. Часть их предыдущих криминальных "выступлений" засняли камеры наружного видеонаблюдения, которые, идя на дело, они просто не заметили. 

Сейчас все подозреваемые помещены под 30-дневный арест, однако в полиции не исключают, что на свободе остались другие подельники правонарушителей.

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Теги:
расследование, Кишинев, граждане, имущество, полиция, кража, квартирные воры
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