Дело об изнасиловании двух девушек и убийстве одной из них: суд постановил

Стала известна судьба фигурантов громкого уголовного дела о групповом изнасиловании двух девушек, одну из которых после надругательства сбросили с балкона седьмого этажа в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Четверо из шестерых молодых людей, которые подозреваются в изнасиловании двух девушек, одну из которых затем убили, останутся под арестом.

Судьи полностью удовлетворили ходатайство прокуроров, которые настаивали на предварительном аресте фигурантов уголовного дела на 30 суток.

Адвокаты подозреваемых просили применить более мягкую меру пресечения в отношении их клиентов. По словам представителя гособвинения, четверо фигурантов уголовного дела дают показания, но не признают вину. Еще двое объявлены в международный розыск.

Все шестеро подозреваются в изнасиловании двух девушек. Инцидент произошел в начале мая этого года в одной из кишиневских квартир. Одна из жертв – несовершеннолетняя в возрасте 16 лет. После того, как над ней надругались, ее выбросили с балкона седьмого этажа. Пострадавшая скончалась в больнице спустя неделю. Второй девушке удалось сбежать. Она сразу вызвала полицию.

Возраст подозреваемых составляет от 20 до 26 лет. Ранее в правоохранительных органах заявляли, что один из злоумышленников в момент совершения преступления должен был находиться под домашним арестом, так как проходит по делу о грабеже, совершенном несколько месяцев назад.

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