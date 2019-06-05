Трагедия в Кагуле: автомобиль всмятку, водитель погиб - фото

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Серьезная авария произошла в Кагуле. В результате случившегося скончался 41-летний водитель автомобиля.
Трагедия случилась на въезде в город. По информации правоохранительных органов, транспортное средство двигалось по трассе из Тараклии на высокой скорости. Тогда водитель потерял контроль за автомобилем и врезался в дерево на обочине.
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Также в машине находилась 31-летняя пассажирка, которая отделалась лишь царапинами. Ей даже не потребовалась госпитализация.
"Звонок в полицию поступил 4 июня в 20.50. Правоохранители отправились на место происшествия и констатировали смерть мужчины. Он ехал на повышенной скорости и врезался в дерево. Машина разрушена на 70 процентов", - заявила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Кагула Кристина Чобану.
Накануне также произошла другая трагическая авария. На трассе М3 рядом с селом Буджак в Гагаузии столкнулись автомобили Ford и Dacia Logan.
Удар был такой силы, что обе машины практически сложились гармошкой.
Водитель Ford скончался на месте. Чтобы извлечь его тело, вызвали гагаузских спасателей. С помощью спецсредств им пришлось срезать дверь.
В этой же машине находились женщина с ребенком, которых забрали медики. Двое мужчин из Dacia Logan получили незначительные травмы.
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