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Авария. Архивное фото

Трагедия в Кагуле: автомобиль всмятку, водитель погиб - фото

© Sputnik / Nicu Goncear
Происшествия
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По информации полиции, после столкновения автомобиля с деревом, машина оказалась практически разрушена.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Серьезная авария произошла в Кагуле. В результате случившегося скончался 41-летний водитель автомобиля.

Трагедия случилась на въезде в город. По информации правоохранительных органов, транспортное средство двигалось по трассе из Тараклии на высокой скорости. Тогда водитель потерял контроль за автомобилем и врезался в дерево на обочине.

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Также в машине находилась 31-летняя пассажирка, которая отделалась лишь царапинами. Ей даже не потребовалась госпитализация.

"Звонок в полицию поступил 4 июня в 20.50. Правоохранители отправились на место происшествия и констатировали смерть мужчины. Он ехал на повышенной скорости и врезался в дерево. Машина разрушена на 70 процентов", - заявила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Кагула Кристина Чобану.

© Photo : INspectoratul de Poliție Cahul
Авария в Кагуле

Накануне также произошла другая трагическая авария. На трассе М3 рядом с селом Буджак в Гагаузии столкнулись автомобили Ford и Dacia Logan.

Удар был такой силы, что обе машины практически сложились гармошкой.

Водитель Ford скончался на месте. Чтобы извлечь его тело, вызвали гагаузских спасателей. С помощью спецсредств им пришлось срезать дверь.

В этой же машине находились женщина с ребенком, которых забрали медики. Двое мужчин из Dacia Logan получили незначительные травмы.

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