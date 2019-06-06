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Спецоперация в Молдове - есть задержанные: прокуроры представили подробности

CC0 / Pixabay / ROOKIE23
Происшествия
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Прокуроры раскрыли подробности дела о контрабанде наркотиков в Молдову из Франции.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В Молдове задержаны члены преступной группировки, специализирующуюся на контрабанде наркотиков типа "субутекс" и их продаже на территории республики, сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Установлено, что наркотики закупались во Франции и незаконно ввозились на территорию Молдовы в рейсовых транспортных средствах, которые следуют по международным маршрутам", - отметили в прокуратуре.

Кулак
CC0 / Pixabay / Pavlofox
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В ходе спецоперации, проведенной прокурорами и офицерами Национального инспектората по расследованиям, одного их подозреваемых поймали с поличным в момент получения посылки, которую ему передали из Франции его сообщники. В этой посылке, по данным следствия, находилось 189 таблеток "субутекс". Они были спрятаны в коробке с кондитерскими изделиями. Общая стоимость груза на черном рынке оценивается в 300 тысяч леев (16,5 тысячи долларов).

По итогам обысков также задержаны еще двое членов группировки. Речь идет о выходцах из Оргеевского района в возрасте от 26 до 32 лет. Прокуроры настаивают на предварительном аресте подозреваемых на 30 суток.

Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет тюрьмы за контрабанду, а за незаконный оборот наркотиков до 15 лет. Следствие продолжается.

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