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Пенсионерка, архивное фото.

В Кишиневе подростки охотятся на пенсионеров, отбирая у них последние деньги

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Без намека на совесть - в молдавской столице несовершеннолетние выслеживали пенсионеров, чтобы совершить ограбление сразу после того, как пожилой человек выйдет из почтового отделения.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. В столице были задержаны двое подростков, подозреваемых в ограблении 83-летней пенсионерки - жительницы Рышкановки. По сообщению полиции Кишинева, несовершеннолетние выследили свою жертву во дворе одного из многоквартирных домов на Московском проспекте. 

Пожилая женщина сидела на скамейке возле дома, а в сумке у нее находилась почти вся скромная пенсия - 1350 леев. Подростки, планировавшие ограбление, воспользовались ситуацией и, когда рядом никого не было, вырвали сумку из рук пенсионерки. Она сразу же вызвала полицию, сообщила стражам порядка все детали произошедшего. 

Оперативникам удалось найти пару, совершившую циничное ограбление. Подельников задержали и доставили в Инспекторат полиции Рышкановки. Там ограбленная женщина сразу же опознала своих обидчиков, после чего они признали свою вину. 

В полиции уточнили, что этот инцидент - не первый в криминальной истории двух 15-летних друзей. Сейчас, если их вину докажут в суде, им грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

Молдавские психологи отмечают, что на фоне отъезда родителей на заработки за рубеж, подросток предоставлен сам себе, остается один на один с проблемами взросления. А решает он их так, как подсказывает ему инстинкт, его поведение зачастую определяют исключительно собственные желания, эмоции. Подросток не способен поставить себя на место другого, как это может сделать зрелая личность.

Беспризорные дети
© Sputnik / Юрий Пирогов
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"В ближайшее время необходимо принять особые программы работы с молодежью, школа тоже должна взять на себя ответственность, это вообще должно быть предметом общественного обсуждения", - полагает доктор психологии Елена Ковалева. 

Если общество ясно транслирует, что жестокость – за рамками человеческой морали, если прекратится романтизация асоциального поведения в фильмах и книгах, где главные герои – бандиты, то и подростки начинают перенимать позитивную модель поведения.

"Героями нашего времени должны стать другие люди. А для этого следует и фильмы другие снимать, и воспитывать другими примерами, чтобы подросток вступал в социальные отношения действительно подготовленным", - заключила Ковалева.

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Теги:
ограбление, пенсионеры, пенсия, задержание, полиция, подростки
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