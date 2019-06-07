Любил, но убил - пьяная потасовка на Буюканах закончилась смертью женщины

Драка двух бездомных людей закончилась трагедией, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина нанес своей спутнице удары такой силы, что она скончалась в больнице от полученных травм.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. В Кишиневе 26-летняя бездомная девушка стала жертвой своего сожителя, который в пьяном угаре нанес ей удары ногой в голову.

От полученных травм несчастная скончалась на следующий день в больнице. Смертельное избиение девушки произошло на одной из улиц столичного сектора Буюканы.

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"Девушку доставили в Больницу скорой медицинской помощи, однако на второй день она скончалась. В результате судебно-медицинской экспертизы установили, что она скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник.

Следователи задержали подозреваемого и поместили под арест на 72 часа, сейчас следователи выясняют все детали случившегося. Если вина уличного агрессора будет доказана в суде, в соответствии со статьей 145 Уголовного кодекса Молдовы, ему грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения.

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