10:36 07 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
Кулак

Любил, но убил - пьяная потасовка на Буюканах закончилась смертью женщины

CC0 / Pixabay / Pavlofox
Происшествия
Получить короткую ссылку
199 0 0

Драка двух бездомных людей закончилась трагедией, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина нанес своей спутнице удары такой силы, что она скончалась в больнице от полученных травм.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. В Кишиневе 26-летняя бездомная девушка стала жертвой своего сожителя, который в пьяном угаре нанес ей удары ногой в голову. 

правосудие
© Depositphotos /
Дело об изнасиловании двух девушек и убийстве одной из них: суд постановил

От полученных травм несчастная скончалась на следующий день в больнице. Смертельное избиение девушки произошло на одной из улиц столичного сектора Буюканы.

В Молдове объявлены в розыск более десяти тысяч человек>>>

"Девушку доставили в Больницу скорой медицинской помощи, однако на второй день она скончалась. В результате судебно-медицинской экспертизы установили, что она скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник.   

Следователи задержали подозреваемого и поместили под арест на 72 часа, сейчас следователи выясняют все детали случившегося. Если вина уличного агрессора будет доказана в суде, в соответствии со статьей 145 Уголовного кодекса Молдовы, ему грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Опубликовано видео массовой драки в Подмосковье
Славное британское развлечение: драка в ванне с мясным соусом
Драка перед выпускным: что произошло в одном из лицеев Кишинева - видео
Теги:
убийство, бездомные, алкоголь, пьянка
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Антирейтинг: 10 самых грязных стран мира
Кишиневские тайны Пушкина
Пушкин в Бессарабии: Кишинев хранит дух поэта - видео
Пушкин
Бессарабская история Пушкина

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться