Сообщение о бомбе в парламенте Молдовы: полиция проверяет информацию

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Правоохранительные органы проверяют сообщение о бомбе в здании парламента Республики Молдова.
У здания высшего законодательного органа проходит митинг сторонников Демпартии. Сотрудники полиции попросили манифестантов отойти на безопасное расстояние от парламента.
Манифестация проходит на фоне обсуждения условий по формированию коалиции представителями партий, прошедших в парламент.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK