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Сообщение о бомбе в парламенте Молдовы: полиция проверяет информацию

© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Сотрудники полиции попросили манифестантов отойти на безопасное расстояние от здания Законодательного собрания.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Правоохранительные органы проверяют сообщение о бомбе в здании парламента Республики Молдова.

У здания высшего законодательного органа проходит митинг сторонников Демпартии. Сотрудники полиции попросили манифестантов отойти на безопасное расстояние от парламента.

Манифестация проходит на фоне обсуждения условий по формированию коалиции представителями партий, прошедших в парламент.

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