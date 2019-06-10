12:34 10 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD18.12
  • RUB0.28
  • RON4.32
  • UAH0.68
Поиск
Срочно:
Газовый баллон

Взрыв в Сынджерейском районе: пострадали четыре человека

© Sputnik / Nicu Goncear
Происшествия
Получить короткую ссылку
201 0 0

Женщина 32 лет и ее дети 5, 6 и 7 лет получили ожоги 15-30% тела и госпитализированы в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Газовый баллон взорвался в селе Пепень Сынджерейского района 9 июня поздно вечером, в результате пострадали женщина и трое детей, сообщили в понедельник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

Опасная экономия: риск взрыва газового баллона вместо комфорта>>>

Как сообщили в ГИЧС, звонок в единую службу спасения "112" поступил в 23.05. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и другие экстренные службы.

"По предварительным данным, взрыв произошел в пристройке в результате утечки газа из баллона. Были выбиты два окна, входная дверь и частично разрушен потолок. Женщина 32 лет, находившаяся в помещении, и ее дети 5, 6 и 7 лет получили ожоги 15-30% тела", - сказано в сообщении ведомства. 

Раду Бушилэ
© Sputnik / Rodion Proca
Юрист: что делать, если у соседей газовый баллон

Площадь пострадавшей пристройки составляет около 40 квадратных метров.

Пострадавших в тяжелом, но стабильном состоянии забрал экипаж врачей скорой помощи.

По информации спасателей, взрыв не спровоцировал никаких возгораний.

"Обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам", - добавили в Генинспекторате по ЧС, обратив внимание населения на опасность использования газовых баллонов.

Спасатели также призвали избегать эксплуатации незаконных установок, чтобы избежать опасных ситуаций.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Трагедия в Фэлештах: взорвался газовый баллон, рухнул жилой дом
Страшная трагедия в Кишиневе – опять газовый баллон: больно и горько
В многоэтажном доме "Ромашка" нашли газовые баллоны


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ședința parlamentului 08 iunie 2019
События в Молдове: выборы нового спикера парламента
Политическая история Молдовы за два дня в одном видео
Политическая история Молдовы за два дня в одном видео
Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться