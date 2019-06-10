Взрыв в Сынджерейском районе: пострадали четыре человека

Женщина 32 лет и ее дети 5, 6 и 7 лет получили ожоги 15-30% тела и госпитализированы в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Газовый баллон взорвался в селе Пепень Сынджерейского района 9 июня поздно вечером, в результате пострадали женщина и трое детей, сообщили в понедельник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

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Как сообщили в ГИЧС, звонок в единую службу спасения "112" поступил в 23.05. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и другие экстренные службы.

"По предварительным данным, взрыв произошел в пристройке в результате утечки газа из баллона. Были выбиты два окна, входная дверь и частично разрушен потолок. Женщина 32 лет, находившаяся в помещении, и ее дети 5, 6 и 7 лет получили ожоги 15-30% тела", - сказано в сообщении ведомства.

Площадь пострадавшей пристройки составляет около 40 квадратных метров.

Пострадавших в тяжелом, но стабильном состоянии забрал экипаж врачей скорой помощи.

По информации спасателей, взрыв не спровоцировал никаких возгораний.

"Обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам", - добавили в Генинспекторате по ЧС, обратив внимание населения на опасность использования газовых баллонов.

Спасатели также призвали избегать эксплуатации незаконных установок, чтобы избежать опасных ситуаций.

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