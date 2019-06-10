12:34 10 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD18.12
  • RUB0.28
  • RON4.32
  • UAH0.68
Поиск
Срочно:
Спасатели ведут поиски утонувшей девочки

Трагедия в Оргеевском районе: девочка утонула в Реуте, сестру едва спасли

© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
154 0 0

Сестры 8 и 12 лет пасли коров, но в какой-то момент обе оказались в воде – рыбак успел спасти только одного ребенка.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Тело двенадцатилетней девочки, утонувшей 9 июня в Реуте, спасатели продолжают искать в понедельник. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По предварительной информации, 12-летняя девочка вместе с 8-летней сестрой пасли коров рядом с речкой у села Чокылтень Оргеевского района.

"Рыбак увидел, как 8-летний ребенок пытается удержаться на воде и выжить. Он бросился в воду и вытащил девочку на берег уже в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении ГИЧС. 

Озеро. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Трагедия в Ниспоренах: девятилетний мальчик утонул в сельском водоеме

На место происшествия были вызваны врачи скорой помощи, которые провели реанимационные действия. Восьмилетнюю девочку удалось спасти, ее госпитализировали.

А вот ее старшую сестру продолжают искать.

Расследованием дела занимаются правоохранительные органы.

В этом году утонули уже три ребенка. В начале июня девятилетний мальчик утонул в озере рядом с селом Милешты Ниспоренского района.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В Кишиневе мужчина едва не утонул в луже – видео
Трагедия на Днестре: двухлетняя малышка утонула во время прогулки
Трагедия в Унгенах: девушка и парень утонули в канализационном колодце


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ședința parlamentului 08 iunie 2019
События в Молдове: выборы нового спикера парламента
Политическая история Молдовы за два дня в одном видео
Политическая история Молдовы за два дня в одном видео
Топ-10 городов с самыми высокими зарплатами

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться