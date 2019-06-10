Тело утонувшей девочки спасатели нашли в 5 км от места трагедии

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Тело двенадцатилетней девочки, утонувшей 9 июня в Реуте, спасатели обнаружили в понедельник в пяти километрах от места трагедии. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По предварительной информации, 12-летняя девочка вместе с 8-летней сестрой в воскресенье пасли коров рядом с речкой у села Чокылтень Оргеевского района. Рыбак увидел, как 8-летний ребенок пытается удержаться на воде и выжить. Он бросился в воду и вытащил девочку на берег уже в бессознательном состоянии. На место происшествия вызвали врачи скорой помощи, которые провели реанимационные действия. Восьмилетнюю девочку удалось спасти, ее госпитализировали. А вот ее старшую сестру продолжили искать и в понедельник.

"Бездыханное тело ребенка обнаружили сегодня в 13.20 на расстоянии пяти километров от предполагаемого места, где утонула девочка", - говорится в сообщении Генинспектората по ЧС.

Расследованием дела занимаются правоохранительные органы.

В этом году утонули уже три ребенка. В начале июня девятилетний мальчик погиб, захлебнувшись в озере рядом с селом Милешты Ниспоренского района.

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