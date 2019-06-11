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Конопля

"Юный ботаник" из Кишинева: в своем огороде он выращивал коноплю - видео

CC0 / Pixabay / herbalhemp
Происшествия
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Во дворе одного из частных домов на Чеканах сотрудники столичной полиции обнаружили целую плантацию конопли, она колосилась до тех пор, пока кто-то из "неравнодушных" соседей не написал заявление.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Не все профессии и способы заработка хороши - в Кишиневе сотрудники полиции задержали молодого человека, 22-летнего жителя столичного сектора Чеканы, за выращивание и распространение высушенной конопли. Стражам правопорядка о ботанике с коммерческой жилкой сообщили неравнодушные соседи. 

По данным правоохранительных органов, молодой человек выращивал кусты канабиса прямо у себя в городе. Около 50 больших кустов были аккуратно высажены и достигали высоты около метра, видно, что молодой человек ухаживал за ними и постоянно поливал.

Все растения были собраны и отправлены в криминалистическую лабораторию на экспертизу. В зависимости от ее результатов, молодого человека привлекут к административной или уголовной ответственности.

В Молдове полиция проводит спецоперацию "Мак-2019", целью которой является борьба с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Целью полиции стало задержание граждан, занимающихся выращиванием и реализацией конопли и мака как наркотического товара.

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Теги:
выращивание, конопля


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