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Ни отдыха, ни денег: в Приднестровье мошенница от турфирмы обманула клиентов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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На женщину, сбежавшую с деньгами клиентов, открыто уголовное дело.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Следственным комитетом Тирасполя возбуждено уголовное дело в отношении директора туристического агентства "Колумб Трэвэл" Татьяны Бирюковой по факту мошенничества. Преступница сбежала с крупной суммой денег, вырученной у клиентов за туристические путевки.

"По версии следствия в период с сентября 2018 года по май 2019 года Татьяна Бирюкова, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенных с гражданами договоров по реализации туристского продукта, совершила хищение полученных от клиентов денежных средств", - отметили в Следственном комитете.

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
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Первые потерпевшие обратились в правоохранительные органы 7 июня. В тот же день было возбуждено уголовное дело и проведены обыски в офисе, по месту жительства и прописки подозреваемой, изъята бухгалтерская и уставная документация, договоры с клиентами, компьютерная техника.

Сама Бирюкова покинула территорию Приднестровья 6 июня. Известно, что она вылетела в Стамбул из аэропорта Одессы.

На сегодняшний день потерпевшими уже признано 14 человек. Это именно те клиенты туристического агентства, которые не смогли в установленные даты вылететь к месту отдыха по оплаченным турам. Заявления продолжают поступать.

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Теги:
мошенница, обман клиентов, туристическое агентство, туристы, мошенничество, Приднестровье


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